В Узбекистане запустили сайт для отправки видео с нарушениями ПДД

CA-NEWS (UZ) - МВД Узбекистана запустило сайт по приему видеофактов нарушений Правил дорожного движения. Отправив видеозапись, можно получить поощрение в размере 5% от минимальной зарплаты (на данный момент — 10 тысяч сумов или чуть более $1) за счет суммы штрафа, взысканного с нарушителя, сообщает Газета.uz.

С 1 июля записи с видеорегистраторов в автомобилях физических и юридических лиц приравнены к записям, произведенным специальными автоматизированными техническими средствами фото- и видеофиксации, а также принимаются к рассмотрению в целях принятия процессуальных решений согласно Кодексу об административной ответственности.

Видеозаписи продолжительностью не более 120 секунд принимаются только с видеорегистратора (не смартфонов) и не позднее трех дней со дня фиксации нарушения.

Видеозапись должна быть рассмотрена административным инспектором ГСБДД в течение трех дней. Если по нарушению уже принято решение или заведено административное дело, то новое дело не заводится.

Разглашение сведений о лицах, предоставивших видеозаписи о нарушениях, запрещено.