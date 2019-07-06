Двух россиян арестовали в Ливии за попытку повлиять на выборы

CA-NEWS (CA) - Ливийские спецслужбы, подконтрольные правительству национального единства (ПНЕ), арестовали в Триполи двоих россиян по обвинению в попытке повлиять на исход парламентских и президентских выборов, которые власти Ливии планируют провести в 2019 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники и оказавшиеся в его распоряжении документы ливийской прокуратуры.

По данным агентства, два гражданина России были задержаны еще в мае, когда пытались организовать встречу с сыном бывшего лидера страны Муаммара Каддафи Сейфом аль-Исламом, который считается потенциальным кандидатом на пост президента Ливии.

В письме, направленном ливийской прокуратурой в ПНЕ, отмечается, что информация на изъятых у задержанных ноутбуках и флешках указывает на то, что оба они работали на компанию, «специализирующуюся на вмешательстве в выборы, которые намечены в нескольких странах Африки», в том числе Ливии. В документе говорится также, что третьему россиянину удалось покинуть Ливию до проведения операции спецслужб.

О задержании в Ливии своих сотрудников объявил в пятницу российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ). В организации заверили, что его сотрудники, одним из которых является руководитель полевой исследовательской группы Фонда Максим Шугалей, занимались исключительно проведением социологических опросов, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в Ливии.

«Социологи Фонда не вмешивались каким-либо образом в электоральные процессы на территории Ливии. Их работа сводилась исключительно к наблюдению за ситуацией в стране», — говорится в заявлении ФЗНЦ.

В фонде подтвердили, что его сотрудники были задержаны еще в мае и с тех пор в закрытом режиме ведутся переговоры об их освобождении. По данным ФЗНЦ, арестованным до сих пор не предъявлено каких-либо обвинений.

«Обратили внимание на появившуюся в ряде западных источников информацию о задержании в Триполи двух российских граждан. Приняли меры по ее перепроверке по соответствующим каналам. Официального уведомления на этот счет от ливийской стороны не поступало», — заявили РБК в ДИП МИД РФ.

В Ливии продолжается противоборство Ливийской национальной армии (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром и военных формирований, поддерживающих ПНЕ во главе с Фаизом Сарраджем. ЛНА и временное правительство Ливии контролируют восток и значительную часть юга страны, ПНЕ — западные регионы, в том числе и столицу страны Триполи. В начале апреля Хафтар объявил о начале решительного наступления на Триполи, однако занять столицу частям ЛНА не удалось, после боев в предместьях города они были оттеснены.

В конце прошлого года МИД России выступал за допуск Сейфа аль-Ислама к участию в выборах. «Сейф аль-Ислам и те, кто его поддерживает — это именно определенные племена в определенных районах страны, и все это должно быть составной частью общего политического процесса», — заявил тогда заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов.