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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава Amazon официально развелся с женой и оставил ей 4% акций компании

CA-NEWS (CA) -  Спустя 25 лет брака Маккензи и Джефф Безос официально расторгли свои отношения. После развода экс-супруге глава Amazon передаст 19,7 млн акций компании. Сейчас этот пакет, по данным Bloomberg, оценивается в $38,3 млрд

Соответствующее постановление о разводе подписал судья округа Кинг в штате Вашингтон, передает Bloomberg. О планах расторгнуть брак чета заявила еще в январе.

В рамках бракоразводного процесса, напоминает агентство, на имя своей экс-супруги Безос должен будет переписать порядка 19,7 млн акций Amazon.com Inc. В целом этот пакет, замечает Bloomberg, эквивалентен четырехпроцентной доле в компании, которая в настоящий момент оценивается в $38,3 млрд. Подобного капитала, продолжает агентство, уже достаточно, чтобы поместить Маккензи на 22-е место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index, в который входят 500 самых богатых людей мира.

Безос при этом сохраняет в компании 12-процентную долю на сумму $114,8 млрд, что позволяет ему оставаться самым богатым человеком в мире.

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