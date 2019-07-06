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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Вавилон включили в список всемирного наследия ЮНЕСКО

CA-NEWS (CA) -  ЮНЕСКО внесла в свой список всемирного наследия древний город Вавилон, который находится на территории современного Ирака в 85 км к югу от Багдада. Решение было принято на 43-й сессии комитета организации в Баку, сообщается на сайте ЮНЕСКО.

Вавилон — город Древней Месопотамии, который был расположен в исторической области Аккад. Он был основан не позднее III тысячелетия до н. э. Руины города «являются уникальным свидетельством одной из самых влиятельных империй древнего мира», отмечается в коммюнике ЮНЕСКО.

Памятник сильно пострадал в последние годы: сперва от действий бывшего президента Ирака Саддама Хусейна, который санкционировал строительство в Вавилоне собственной резиденции, а затем от того, что с началом иракской войны в 2003 году американские военнослужащие устроили на раскопках военную базу.

На сессии комитета организации в список всемирного наследия были внесены еще четыре объекта: южные и антарктические территории Франции, железоплавильные печи в Буркина-Фасо, остров Илья-Гранди в Бразилии и национальный парк Ватнайокудль в Исландии.

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