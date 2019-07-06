Узбекистан и Казахстан согласовали сроки демаркации границы

Иллюстративное фото

CA-NEWS (UZ) - С 1 по 5 июля текущего года в Алматы состоялось очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.

В ходе встречи стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

На встрече согласованы конкретные сроки начала полевых демаркационных работ на отдельных участках узбекско-казахстанской Госграницы.

По итогам переговоров главы делегаций первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.

Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.