Узбекистан и Казахстан согласовали сроки демаркации границы

- Узбекистан, общество
- 9:07, 06 июля 2019
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CA-NEWS (UZ) - С 1 по 5 июля текущего года в Алматы состоялось очередное заседание Совместной узбекско-казахстанской демаркационной комиссии.
В ходе встречи стороны продолжили работу по подготовке проектов итоговых документов по демаркации межгосударственной границы, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
На встрече согласованы конкретные сроки начала полевых демаркационных работ на отдельных участках узбекско-казахстанской Госграницы.
По итогам переговоров главы делегаций первый заместитель председателя Госкомземгеодезкадастра Республики Узбекистан Тулкин Абдуллаев и Посол по особым поручениям МИД Республики Казахстан Зульфия Аманжолова подписали соответствующий протокол.
Протяженность границы между Узбекистаном и Казахстаном превышает 2,1 тысячи километров, переговоры по ее демаркации стороны начали в 2003 году.