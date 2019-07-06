РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Главы правительств Узбекистана и России обсудят в Москве торговое сотрудничество

CA-NEWS (UZ) -  Председатель правительства России Дмитрий Медведев 10 июля в Москве проведет переговоры с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Как сообщает пресс-служба российского кабмина, "в ходе встречи будут рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия. Особое внимание будет уделено реализации договоренностей, достигнутых на состоявшемся 30 мая первом заседании Совместной комиссии на уровне глав правительств России и Узбекистана".

Во второй половине дня Арипов вместе с вице-премьером российского правительства Максимом Акимовым посетят Центр управления регионом в Подмосковье, Федеральную налоговую службу, а также офис Mail.ru Group.

Затем премьер-министр Узбекистана и вице-премьер Ольга Голодец откроют после реставрации павильон "Узбекская ССР" на территории Всероссийского выставочного центра, сообщает ТАСС.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Известная мексиканская фехтовальщица получила гражданство Узбекистана
  • Внук Нурсултана Назарбаева предстал в суде Лондона. Ему нашли клинику для наркозависимых (видео)
  • Президент Монголии приостановил полномочия 17 судей, 1 из них запросил убежище в США
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×