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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Нурсултану Назарбаеву исполнилось 79 лет

CA-NEWS (KZ) -  Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отмечает день рождения, передает Tengrinews.kz.

В 1979 году Нурсултан Назарбаев стал секретарем Центрального комитета Компартии Казахстана. В 1984 году он становится председателем Совета министров Казахской ССР - самым молодым, 44-летним премьером союзной республики в СССР. Весной 1989 года в СССР впервые состоялись альтернативные выборы в высший орган государственной власти.

22 июня 1989 года ЦК Компартии Казахской ССР избирает Нурсултана Назарбаева на должность первого секретаря.

1 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента республики, в ходе которых Назарбаев получил поддержку своих избирателей.

В 2019 году исполнилось 30 лет с момента нахождения во главе страны Нурсултана Назарбаева. В марте 2019 года Назарбаев сложил с себя полномочия Президента. Новым Главой государства стал Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Нурсултан Назарбаев рассказывал, что отмечает два дня рождения. "Для меня есть два дня рождения: день, когда я родился, вы знаете, - 6 июля. Второй день рождения - это 1 декабря, день, когда народ Казахстана впервые выбрал меня президентом", - сказал Нурсултан Назарбаев в ходе выступления на форуме "100 новых лиц Казахстана" 1 декабря 2017 года.

Также в этот день в стране отмечается государственный праздник - День столицы. В этом году ей исполняется 21 год.

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