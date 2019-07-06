В Казахстане празднуют День столицы

CA-NEWS (KZ) - Празднование Дня столицы проходит в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

В этом году праздничный день приходится на субботу, поэтому согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан" казахстанцы будут отдыхать три дня - 6, 7 и 8 июля - при пятидневной рабочей неделе.

Праздничные мероприятия в стране начались 5 июля, когда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял главный флаг страны в Нур-Султане и дал старт празднованию 21-летия столицы.

В этом году ко Дню столицы в Нур-Султане пройдет около 108 мероприятий, более 80 из которых - бесплатные. Отличают нынешнюю программу социальная направленность и ориентированность на массового зрителя. Кроме того, были отменены запланированные на День столицы фейерверки. Также сообщалось, что средства, вырученные от проведения мероприятий ко Дню города, передадут в фонд помощи Арыси.



