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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане начались масштабные учения по отработке мер в случае массового притока беженцев.

CA-NEWS (TJ) -  В Таджикистане начались двухдневные совместные полевые учения «Реагирование сил и средств на чрезвычайную ситуацию, связанную с экстренным массовым притоком беженцев», сообщил пресс-центр КЧС РТ Умеда Юсуфи.

В учениях задействованы представители более 10 государственных учреждений республики, в том числе министерств внутренних дел, иностранных дел, транспорта, труда, занятости и социальной защиты, образования и науки, Государственного комитета национальной безопасности, Таможенного Комитета.

По сценарию учения, которые проходят в три этапа, рассматриваются вопросы готовности органов управлений гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций министерств и ведомств Государственной комиссии Правительства Республики Таджикистан по чрезвычайным ситуациям, сил, и средств при возникновении возможной чрезвычайной ситуации, в результате которой, на границе Таджикистана образовался массовый приток беженцев. По легенде учения число беженцев, рассматриваемых в этом упражнении, составляет около 4 тысяч человек, отметили в ведомстве.

Для общей координации и планирования совместной деятельности, 3 июля 2019 года в городе Душанбе развернут оперативный Штаб учения, в котором принимают участие руководители министерств и ведомств страны, а также международные организации, аккредитованные в РТ. Практические, полевые-демонстрационные учения, с имитацией по принятому сценарию пройдут на территории войсковой части КЧС, расположенной в Каратаге.

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