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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Туркменистан начнёт выдавать паспорта двойным российско-туркменским гражданам

CA-NEWS (TM) -  Миграционная служба Туркменистана начала прием документов на выдачу загранпаспортов бипатридам, получившим гражданство РФ после июня 2003 года, передает Радио «Азатлык».

Отмечается, что официальных заявлений по этому поводу ни туркменская, ни российская сторона пока не делали.

Напомним, что Туркменистан в одностороннем порядке прекратил действие соглашения о двойном гражданстве с Россией в 2003 году, после того, как был подписан 25-летний контракт на поставки в РФ туркменского газа.

На этот раз начало приема документов на оформление загранпаспортов для бипатридов туркменской миграционной службой совпало с подписанием пятилетнего контракта между «Газпромом» и «Туркменгазом».

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