Мирзиёев раскритиковал хокима Андижанской области из-за статей в интернете

Шухрат Абдурахманов

CA-NEWS (UZ) - Накануне, 5 июля, под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание.

Как сообщает Kun.uz, в конце мероприятия Шавкат Мирзиёев жестко раскритиковал хокима (главу администрации) Андижанской области Шухратбека Абдурахмонова.

Глава государства сообщил, что он в курсе того, что происходит в интернете. Он также подчеркнул, что он не доволен его работой в социальной сфере.

«Я тебя уважаю, но твои слова в интернете меня обидели. Успокойся и будь серьезным человеком. Преданность это одно, а должность и работа - это другое», - сказал Мирзиёев.

В свою очередь хоким попросил прощения у президента и отметил, что такого больше не повторится.

Напомним, что хоким Андижанской области в последнее время попал в центр внимания.

После визита президента в регион, стало известно, что он обманул нескольких женщин, отобрав у них обещанные коттеджи.

На днях в сети распространилась аудиозапись, в которой хоким грубыми словами оскорбил других чиновников, включая представителей министерств.