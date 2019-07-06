В Приаралье горит озеро Судочье, где гнездятся фламинго и дикие лебеди

CA-NEWS (UZ) - В Приаралье горит знаменитое озеро Судочье, заповедная территория, где гнездятся розовые фламинго, дикие лебеди и сотни других редких птиц, сообщает«Потребитель.уз».

«Все в шоке. Что будет с птицами. Вчера там была гроза, молнии. Скорее всего, от молнии загорелся сухой камыш. Это трагедия, катастрофа. Здесь даже нет слов», - отметили администраторы сайта.

Что происходит со стаями диких птиц пока неизвестно. По данным пользователей, в камышах, которые горят, гнезда и птенцы.

Соответствующие ведомства пока не прокомментировали инцидент, передает Кун.уз.