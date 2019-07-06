Пранк в Самарканде напугал пассажиров трамвая, прыснув неизвестной жидкостью в лицо

CA-NEWS (UZ) - В Самарканде подросток в медицинской маске забежал в трамвай и брызнул из баллончика в лица нескольким другим молодым людям, которые затем упали в обморок. Как выяснилось позже, это был розыгрыш, сообщило издание uznews.uz.

Как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, один подросток с прикрытым медицинской маской лицом забежал в трамвай и брызнул из баллончика с неизвестной жидкостью в лица нескольким другим молодым людям, которые затем упали в обморок. Некоторые граждане поверили в реальность происходящего и опубликовали на эту тему пост в социальных сетях.

Однако, как выяснилось позже, происходящее оказалось пранком (розыгрыш, хулиганство, запечfтлённое на видеокамеру и распространившееся в Интернете). Об этом сообщили сами подростки в соцсети Instagram.

«Люди, это был просто пранк, мы не думали, что будет такая реакция», - написали организаторы пранка. — Приносим свои огромные извинения за переполох в городе. Все, кто якобы потерял сознание, были наши актёры, а баллончик - был пустой освежитель воздуха. Никто не пострадал».

Сообщается, что в связи с произошедшим с родителями подростков была проведена беседа в отделении УВД. Об ответственности, которую понесли организаторы пранка, пока неизвестно.

Отметим, что это не первый случай проведения подобных розыгрышей на публике.

На днях еще один самаркандский пранкер был осужден на 15 суток за подобный розыгрыш. Он выложил на своей странице в Instagram видео, на котором он делает вид, что справляет нужду на улицах города, выливая воду из пластиковой бутылки.