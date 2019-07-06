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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Пранк в Самарканде напугал пассажиров трамвая, прыснув неизвестной жидкостью в лицо

CA-NEWS (UZ) -  В Самарканде подросток в медицинской маске забежал в трамвай и брызнул из баллончика в лица нескольким другим молодым людям, которые затем упали в обморок. Как выяснилось позже, это был розыгрыш, сообщило издание uznews.uz.

Как ранее сообщали местные СМИ, ссылаясь на слова очевидцев, один подросток с прикрытым медицинской маской лицом забежал в трамвай и брызнул из баллончика с неизвестной жидкостью в лица нескольким другим молодым людям, которые затем упали в обморок. Некоторые граждане поверили в реальность происходящего и опубликовали на эту тему пост в социальных сетях.

Однако, как выяснилось позже, происходящее оказалось пранком (розыгрыш, хулиганство, запечfтлённое на видеокамеру и распространившееся в Интернете). Об этом сообщили сами подростки в соцсети Instagram.

«Люди, это был просто пранк, мы не думали, что будет такая реакция», - написали организаторы пранка. — Приносим свои огромные извинения за переполох в городе. Все, кто якобы потерял сознание, были наши актёры, а баллончик - был пустой освежитель воздуха. Никто не пострадал».

Сообщается, что в связи с произошедшим с родителями подростков была проведена беседа в отделении УВД. Об ответственности, которую понесли организаторы пранка, пока неизвестно.

Отметим, что это не первый случай проведения подобных розыгрышей на публике.

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На днях еще один самаркандский пранкер был осужден на 15 суток за подобный розыгрыш. Он выложил на своей странице в Instagram видео, на котором он делает вид, что справляет нужду на улицах города, выливая воду из пластиковой бутылки.

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