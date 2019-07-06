В Ингушетии семилетняя девочка едва не погибла от истязаний в семье

CA-NEWS (CA) - У семилетней девочки из Ингушетии, которую, предположительно, истязали родственники, обнаружили старые переломы ребер и травмы позвоночника. Об этом сообщил директор НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, передает РИА Новости.

По словам Рошаля, обнаруженные травмы пока что не требуют хирургического лечения, на данный момент будет продолжаться обследование девочки. «С уверенностью сказать, что все обойдется хорошо без каких-то ампутаций, пока нельзя, потому что кровоток нарушен очень значительно», — сказал доктор.

Ранее ребенка доставили в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Девочка поступила в детскую больницу Назрани 4 июля, на ее теле было множество ожогов, порезов, шрамов и укусов. Врачи прооперировали ее и спасли поврежденную руку от ампутации.

По факту обнаружения травм на теле маленькой пациентки возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью ребенка. Задержана ее родная тетя по линии отца, с которой девочка жила последние полгода. Женщина утверждала, что малышка якобы упала в канализационную яму, а до этого сама залезла в кастрюлю с борщом. У нее есть двое собственных детей, которых забрали в реабилитационный центр.

По данным Следственного комитета, у ребенка есть мать и отец. Родительница проживала отдельно, мужчину ищут следователи.