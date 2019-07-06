На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди
- Азия и мир, происшествия
- 14:22, 06 июля 2019
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CA-NEWS (CA) - На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП.
На борту судна находились 55 человек, в том числе 15 детей. Эти уточненные данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. До этого сообщалось, что на борту судна было 43 человека.
По словам главы компании-изготовителя судна и разработчика его проекта, катамаран был построен в 2008 году и подлежал утилизации. Вместимость судна по проекту составляла 12 человек, передает ТАСС. Таким образом, "Атолл" был перегружен почти в пять раз.