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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На перевернувшемся в Черном море катамаране погибли люди

CA-NEWS (CA) -  На перевернувшемся в Черном море катамаране есть погибшие. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора пляжа в Джубге, рядом с которым произошло ЧП.

На борту судна находились 55 человек, в том числе 15 детей. Эти уточненные данные привел глава Туапсинского района Анатолий Русин. До этого сообщалось, что на борту судна было 43 человека.

По словам главы компании-изготовителя судна и разработчика его проекта, катамаран был построен в 2008 году и подлежал утилизации. Вместимость судна по проекту составляла 12 человек, передает ТАСС. Таким образом, "Атолл" был перегружен почти в пять раз.

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