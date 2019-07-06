Два человека погибли при взрыве в воинской части в Азербайджане

CA-NEWS (CA) - В одной из воинских частей в Азербайджане произошел взрыв. Об этом сообщается на сайте министерства обороны страны.

Военнослужащий уронил из рук на землю заряд танкового снаряда, после чего он взорвался. В результате инцидента погибли два человека. Еще один солдат получил серьезное ранение.

Обстоятельства произошедшего выясняются, проводится расследование.

В Казахстане 24 июня в результате взрывов боеприпасов на складе воинской части в городе Арысь пострадали более 30 человек, еще трое погибли. В городе ввели режим ЧС и эвакуировали оттуда около 45 тыс. человек.