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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Ташкенте парня, задушившего свою сводную сестру шнуром от плойки, посадили на 10 лет

CA-NEWS (UZ) -  Ташкентский городской суд по уголовным делам вынес приговор учащемуся колледжа, который убил свою сестру. Молодого человека приговорили к 10 годам тюрьмы, сообщили местные СМИ.

7 февраля текущего года ученица 9-го класса общеобразовательной средней школы №246 была найдена мертвой.

При осмотре тела погибшей девочки судмедэкспертами на её шее была обнаружена странгуляционная борозда, характерная для удушения.

Как следует из показаний осужденного, 6 февраля в ходе ссоры он задушил свою сестру шнуром от плойки для волос. Далее он решил спрятать тело в подвале многоквартирного дома, в котором они жили. Оставшийся день он провел в интернет-клубе. Предварительно парень избавился от телефона сестры, продав его на ярмарке «Малика», и от орудия преступления – плойку он выбросил в арык возле дома. К вечеру следующего дня тело сестры он принес из подвала и положил под дверью квартиры, представив все так, как будто сестру задушили неизвестные в подъезде. На допросе он объяснил, что сестра позорила их семью. Последней каплей стало непристойное видео, которое он нашел в ее телефоне.

Осуждённый по данному делу, сводный брат скончавшейся девушки, был приговорён к 10 годам лишения свободы по ч.1, статьи 97 УК РУз (умышленное убийство).

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