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  6 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин поздравил Назарбаева с днем рождения

CA-NEWS (KZ) -  Президент России Владимир Путин поздравил первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с 79-летием. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

По словам российского лидера, Назарбаев встречает день рождения в звании «первого президента республики — лидера нации, почетного председателя Высшего Евразийского экономического совета».

Путин выразил уверенность, что «богатый опыт, политическая мудрость и большие знания» Назарбаева будут способствовать развитию партнерства между Россией и Казахстаном, а также «сотрудничеству на евразийском пространстве». Он также пожелал политику здоровья, бодрости духа, благополучия и успехов.

Нурсултан Назарбаев — первый президент Казахстана с 1990 года. В марте 2019 года он принял решение досрочно прекратить полномочия президента. Сейчас он занимает пост главы Совета безопасности Казахстана и председателя правящей партии «Нур Отан».

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