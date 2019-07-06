В Алматы и Нур-Султане задерживают участников акции протеста (видео)

CA-NEWS (KZ) - В Алматы и Нур-Султане 6 июля правоохранители задерживают участников акции протеста, сообщают пользователи соцсетей.

В Алматы полицейские останавливают прохожих и сидящих на скамейках, спрашивают документы, затем проводят задержания. К этому моменту задержаны порядка 10 человек. Среди них один автомобилист, которого вытащили из машины, потому что он, возможно, сигналил, передает Vlast.kz.

В Нур-Султане протестующие перекрыли проспект Республики, полиция проводит массовые задержания собравшихся.

Напомним, сегодня, 6 июля, день рождение отмечает первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Ему исполнилось 79 лет. Казахстан так же отмечает и День столицы.

Ранее с призывом выйти на акции протеста против властей республики к своим сторонникам в социальных сетях обращался лидер признанного в Казахстане экстремистским движения "Демократический выбор Казахстана" (ДВК) Мухтар Аблязов, проживающий во Франции.

В четверг заместитель генерального прокурора Казахстана Булат Дембаев обратился к казахстанцам с призывом "не поддаваться на провокации и воздержаться от участия в незаконных акциях". Прокурор подчеркнул, что призывы к организации и участию 6 июля 2019 года в несанкционированных митингах являются "очередной попыткой отдельных лиц организовать массовые беспорядки и дестабилизировать ситуацию в стране".