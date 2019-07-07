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  7 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Во Флориде прогремел взрыв в торговом центре: есть раненые

CA-NEWS (CA) -  В американском штате Флорида прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Плантейшн: в торговом центре взорвался газ.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Пожарный департамент сообщил в твите о множестве пострадавших. Полиция порекомендовала воздержаться от посещения района, где произошел несчастный случай.

В сети появилось видео с места взрыва газа в торговом центре во Флориде, снятое очевидцами.

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