Во Флориде прогремел взрыв в торговом центре: есть раненые

CA-NEWS (CA) - В американском штате Флорида прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Плантейшн: в торговом центре взорвался газ.

На место происшествия прибыли представители экстренных служб.

Пожарный департамент сообщил в твите о множестве пострадавших. Полиция порекомендовала воздержаться от посещения района, где произошел несчастный случай.

В сети появилось видео с места взрыва газа в торговом центре во Флориде, снятое очевидцами.