Во Флориде прогремел взрыв в торговом центре: есть раненые
- Азия и мир, происшествия
- 5:56, 07 июля 2019
- Просмотров: 561
CA-NEWS (CA) - В американском штате Флорида прогремел взрыв. Инцидент произошел в городе Плантейшн: в торговом центре взорвался газ.
На место происшествия прибыли представители экстренных служб.
Пожарный департамент сообщил в твите о множестве пострадавших. Полиция порекомендовала воздержаться от посещения района, где произошел несчастный случай.
В сети появилось видео с места взрыва газа в торговом центре во Флориде, снятое очевидцами.