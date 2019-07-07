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  7 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Казахстане у участников митингов изъяли оружие и дымовые шашки

CA-NEWS (KZ) -  Травматическое оружие и дымовые шашки изъяты у участников несанкционированных митингов в Казахстане, сообщает министерство внутренних дел республики.

В МВД отметили, что 6 июля в городах Нур-Султан и Алма-Ата "были организованы попытки проведения несанкционированных митингов".
"Несмотря на неоднократные предупреждения прокуратуры, отдельные граждане поддались на провокационные призывы запрещенной экстремистской организации. Некоторые из них стали совершать противоправные действия в отношении сотрудников правопорядка, создавая угрозу спокойствию и безопасности других граждан", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве отметили, что "в этой связи органами внутренних дел приняты предусмотренные законом меры по пресечению нарушений общественного порядка". "Организаторы и активные участники доставлены в подразделения полиции. У отдельных лиц были изъяты дымовые шашки и травматическое оружие. Задержание нарушителей проводилось максимально корректно, специальные средства не применялись", - проинформировали в МВД.

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