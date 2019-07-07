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  7 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Туркменистана подписал указ о повышении зарплат на 10%

CA-NEWS (TM) -  С начала следующего года зарплата и иные выплаты вырастут в Туркменистане на десять процентов. Соответствующий указ подписал глава государства Гурбангулы Бердымухамедов. Об этом говорится в сообщении правительственной газеты "Нейтральный Туркменистан".

Решение было принято на расширенном заседании кабмина по итогам полугодия.

В соответствии с указом, с 1 января 2020 года на 10% вырастут размеры месячной заработной платы работников учреждений, хозрасчётных предприятий и общественных объединений, получающих финансирование из государственного бюджета. Также на 10% вырастут размеры пенсий, госпособий и стипендий.

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