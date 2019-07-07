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  7 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Федерика Могерини посетила Меджлис Туркменистана

CA-NEWS (TM) -  6 июля в Меджлисе Туркменистана состоялась встреча с Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности госпожой Федерикой Могерини, прибывшей в Ашхабад с рабочим визитом. Об этом сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

В рамках встречи гостья была ознакомлена с основными функциями и задачами высшего законодательного органа Туркменистана, его структурой и направлениями деятельности.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями о состоянии и перспективах межпарламентского сотрудничества, выступающего неотъемлемой составляющей диалога Туркменистан-Евросоюз.

Напомним, что вопрос открытия представительства ЕС в Ашхабаде решён в конце прошлого года. Об этом 23 ноября 2018 года на встрече глав внешнеполитических ведомств Евросоюза и стран Центральной Азии в Брюсселе сообщила Федерика Могерини.

Новое учреждение дипмиссии поспособствует расширению политического, экономического и секторального сотрудничества между Брюсселем и Ашхабадом.

Таким образом, число представительств Евросоюза в мире достигнет 141.

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