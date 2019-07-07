В Узбекистане четырёх сирот, родители которых вступили в террористическую организацию в Пакистане, вернули бабушке

CA-NEWS (UZ) - Служба государственной безопасности вернула в Узбекистан четырех детей, родители которых примкнули к террористическим группировкам за рубежом, сообщает УзА.



История бед семьи из Андижанской области началась с того, что ее глава, Фарход Хамрокулов, 1982 г.р., уехал на заработки в Россию. Освоившись на новом месте, он вызвал к себе жену, Раъно Хамрокулову, 1984 г.р. Она переехала к мужу вместе с тремя детьми - дочерями Бибиойшой и Осиёхон (2003 и 2009 г.р.) и сыном Шерзодбеком, который родился в 2005 году.

Однако вскоре Фарход Хамрокулов попал под влияние экстремистских организаций. Вместе с семьей через Азербайджан и Иран он выехал в Пакистан и вступил в международную террористическую организацию «Исламское движение Туркестана».

Несколько лет семья переезжала с места на место, пока в августе 2012 года Хамрокулов не был убит во время столкновения с правительственными войсками Пакистана. На следующий год овдовевшая Раъно вышла замуж за одного из боевиков. В 2014 году они переехали в Афганистан, где у них родилась дочь Райёна. В 2018 году Хамрокулова умерла от тяжелой болезни.

Сотрудничая с иностранными коллегами, СГБ в августе 2018 года вернула в Узбекистан двоих девочек - Осиёхон и Райёну. Они были отданы на воспитание родителям Раъно, живущим в Андижанской области.

В мае мать женщины, Кимёхон Жакбарова, попросила вернуть на родину Бибиойшу и Шерзодбека, и на днях её внуки были вывезены из Афганистана и доставлены родственникам.