В Ташкенте арестован сотрудник газеты «Ватанпарвар» Владимир Калошин

CA-NEWS (UZ) - 2 июля в своей квартире на ташкентском массиве Юнусабад был задержан, а затем помещен в следственный изолятор Службы государственной безопасности (СГБ) 68-летний сотрудник военной газеты «Ватанпарвар» («Патриот») Владимир Калошин. Об этом сообщило издание AsiaTerra.

О нем известно следующее: воинское звание – подполковник, военный пенсионер. В газете работал с июля 1992 года. Окончил ТВОКУ с золотой медалью. В Ташкенте перевелся в мае 1992-го из Забайкальского военного округа. Компетентный военный журналист, военный корреспондент.

С воинской службы уволен приблизительно в середине 2010-х. В последние годы работал в газете на гражданской должности. Инвалид второй группы, страдает бронхиальной астмой

В чем его обвиняют, пока неизвестно. Предположительно, по статье 157 («Измена государству»), отмечает издание.

В последнее время сотрудники СГБ активно фабрикуют или пытаются фабриковать дела о шпионаже. Об этом рассказывается в статьях «В Узбекистане бывшего дипломата, больного шизофренией, лишили доступа к адвокату и готовятся судить за шпионаж в пользу Запада», «СГБ высказалась о деле бывшего дипломата, больного шизофренией и обвиняемого в шпионаже», «Генпрокуратура Узбекистана опровергает сообщения о пытках аресто