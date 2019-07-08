В Монголии открылся новый международный аэропорт, 51% прибыли от него получит Япония

CA-NEWS (MNG) - 5 июля официально открылся новый международный аэропорт, расположенный на территории сомона Сэргэлэн Центрального аймака Монголии.

Новый аэропорт располагается на площади в 3800 кв. метров с посадочной площадью для 21 самолёта.

Менеджмент нового международного аэропорта будет реализован совместно с Японией на основе «Договора о концессии». 51% прибыли аэропорта получит японская сторона, а 49% – монгольская.

Японские фирмы Mitsubishi и Chiyoda подписали соглашение с управлением гражданской авиации Монголии на сумму 50 млрд йен ($492,4 млн.) о строительстве нового международного аэропорта Улан-Батора.

Наряду с этим, также состоялась церемония принятия скоростной автомагистрали протяжённостью в 32 км до нового аэропорта.

Аэропорт сможет принимать до 3 млн пассажиров в год, и имеет возможность и земельное пространство для возможного будущего расширения и увеличения пропускной способности до 12 млн пассажиров в год. Для сравнения, нынешний аэропорт Улан-Батора Чингисхан, самый большой аэропорт в Монголии, обслуживает около 0,9 млн пассажиров в год.

В мероприятии приняли участие премьер-министр страны У.Хурэлсух, министр дорог и развития транспорта Б.Энх-Амгалан, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Монголии Шин Хаймин и другие официальные лица.