Теракт в Афганистане: 12 человек погибли, почти 180 ранены

CA-NEWS (CA) - По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего 7 июля в городе Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал TOLO news.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в городе Газни.

Автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Теракт в Газни происходит на фоне двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов – с другой.

Теракт в Газни происходит на фоне начинающейся сегодня в столице Катара двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов – с другой.



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