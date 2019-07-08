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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Теракт в Афганистане: 12 человек погибли, почти 180 ранены

CA-NEWS (CA) -  По меньшей мере 12 человек погибли, 179 пострадали в результате взрыва, произошедшего 7 июля в городе Газни на востоке Афганистана, сообщает телеканал TOLO news.

Как передает Reuters со ссылкой на представителя, движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв, совершенный в городе Газни.

Автомобиль взорвался у здания подразделения афганского Национального директората безопасности.

Теракт в Газни происходит на фоне двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов – с другой.

Теракт в Газни происходит на фоне начинающейся сегодня в столице Катара двухдневной межафганской мирной конференции с участием представителей правительства Афганистана, политических партий и общественных движений с одной стороны и делегации талибов – с другой.

Подробнее: https://inbusiness.kz/ru/last/12-chelovek-pogibli-v-rezultate-terakta-v-afganistane-pochti-180-raneny
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