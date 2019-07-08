РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
МЧС предотвратило в Ташкенте техногенную аварию

CA-NEWS (UZ) -  МЧС Узбекистана в субботу, 6 июля, предотвратило аварию техногенного характера на одном из предприятий Ташкента, где хранились контейнеры с сжиженным газом, сообщила пресс-служба МЧС.

6-го июля текущего года в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице «Чукурсай», что расположена в Алмазарском районе Ташкента во дворе одного из предприятий контейнер, привезённый из Китая, источает неприятный запах и издаёт странные шумы, похожие на хлопки.

На место мгновенно прибыли спасательный отряд города Ташкента и специалисты военизированной пожарно – спасательной части. В оперативном порядке были проведены соответствующие мероприятия по обезвреживанию данного контейнера.

В процессе изучения данного инцидента выяснилось, что в контейнере содержалось два вида фреона и сжиженный газ. В силу воздействия высокой температуры одна из упаковок дала утечку. Однако своевременная и профессиональная работа спасателей МЧС предотвратила негативные последствия данного инцидента.

Груз, предназначавшийся для одного из предприятий, работающих в Чиланзаре, благополучно был доставлен по адресу, отметили в МЧС.

97e66285ad5bbb43a4ea0a024a52b59e

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×