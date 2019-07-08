МЧС предотвратило в Ташкенте техногенную аварию

CA-NEWS (UZ) - МЧС Узбекистана в субботу, 6 июля, предотвратило аварию техногенного характера на одном из предприятий Ташкента, где хранились контейнеры с сжиженным газом, сообщила пресс-служба МЧС.

6-го июля текущего года в дежурную часть МЧС поступило сообщение о том, что на улице «Чукурсай», что расположена в Алмазарском районе Ташкента во дворе одного из предприятий контейнер, привезённый из Китая, источает неприятный запах и издаёт странные шумы, похожие на хлопки.

На место мгновенно прибыли спасательный отряд города Ташкента и специалисты военизированной пожарно – спасательной части. В оперативном порядке были проведены соответствующие мероприятия по обезвреживанию данного контейнера.

В процессе изучения данного инцидента выяснилось, что в контейнере содержалось два вида фреона и сжиженный газ. В силу воздействия высокой температуры одна из упаковок дала утечку. Однако своевременная и профессиональная работа спасателей МЧС предотвратила негативные последствия данного инцидента.

Груз, предназначавшийся для одного из предприятий, работающих в Чиланзаре, благополучно был доставлен по адресу, отметили в МЧС.