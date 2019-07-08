Экспертам ООН не удалось ознакомиться с официальными данными по событиям 90-х годов в Таджикистане

CA-NEWS (TJ) - «Мы покидаем Таджикистан не только с надеждой, но и серьезной обеспокоенностью», – заявили правозащитники ООН по итогам своего пятидневного визита в эту страну. По их словам, предстоит еще большая работа по восстановлению справедливости в отношении тех, кто пострадал в ходе гражданской войны, продолжавшейся с 1992 по 1997 год. Вместе с тем, эксперты с удовлетворением отметили изменения в таджикском законодательстве, сообщает служба новостей ООН.



Члены делегации рабочей группы ООН по насильственным исчезновениям сообщают, что им не удалось ознакомиться с официальными данными по событиям 90-х годов. Однако они полагают, что речь идет о тысячах нерасследованных случаев и о существовании нескольких массовых захоронений, которые еще не найдены.

«Мы считаем беспрецедентным такое отсутствие интереса к столь важным событиям, – говорится в заявлении экспертов. – Таджикистан должен создать условия для открытого и всеобъемлющего расследования всех нарушений, которые произошли в те годы, включая насильственные исчезновения».

Эксперты также выразили озабоченность в связи с недавними сообщениями о принудительном возращении на родину граждан Таджикистана, находившихся за границей. «В одних случаях после кратковременного исчезновения эти люди оказывались в местах содержания под стражей, в других – об их местонахождении до сих пор ничего не известно», – сообщили эксперты ООН. Власти Таджикистана опровергают эти сообщения.

Члены делегации с удовлетворением отметили изменения, внесенные в законодательство страны в 2016 году. Поправки касаются правил регистрации людей при задержании и оповещения членов их семей. Вместе с тем правозащитники ООН считают, что новые положения не всегда эффективно соблюдаются и требуют доработок. В частности, они призвали создать «простой, доступный и эффективный механизм», который позволит людям в короткие сроки устанавливать местонахождение своих близких. Они также настоятельно рекомендовали немедленно ратифицировать Международную конвенцию для защиты всех лиц от насильственных исчезновений, отметив при этом, что эта задача уже включена в Национальный план действий Таджикистана на 2017-2020 годы; а также внести в уголовный кодекс отдельную статью, связанную с насильственными исчезновениями.

Члены Рабочей группы поблагодарили правительство за приглашение посетить страну, готовность открыто обсуждать возникающие вопросы и возможность провести все запланированные встречи. В частности, эксперты ООН посетили тюрьму Вахдат, где взбунтовавшиеся заключенные убили троих охранников, а в ответ были убиты 27 арестантов. Правозащитники призвали провести расследование обстоятельств этого инцидента и установить, как были идентифицированы останки убитых заключенных.

В ходе визита члены делегации провели встречи с представителями правительства и гражданского общества, а также родственниками пострадавших и адвокатами. Свой окончательный доклад эксперты ООН представят в Совете по правам человека в сентябре 2020 года.