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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Бишкеке
Чингиз Айдарбеков и Абдулазиз Камилов
Чингиз Айдарбеков и Абдулазиз Камилов
// Пресс-служба МИД КР

CA-NEWS (UZ) -  6 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Бишкек для участия в работе министерской встречи стран Центральной Азии и Европейского союза, провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщил МИД РУз.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы узбекско-кыргызских отношений, пути дальнейшего укрепления и развития сотрудничества, а также обменялись мнениями по повестке дня 15-й министерской встречи «Центральная Азия - Европейский союз».

Стороны констатировали, что регулярные контакты на высшем уровне создали благоприятную атмосферу в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном, позволяющую совместно находить взаимоприемлемые решения по всем вопросам двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене.

Министры также обменялись мнениями по графику предстоящих встреч на различных уровнях.

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