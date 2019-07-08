Главы МИД Узбекистана и Кыргызстана провели встречу в Бишкеке

Чингиз Айдарбеков и Абдулазиз Камилов // Пресс-служба МИД КР

CA-NEWS (UZ) - 6 июля министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, прибывший в г.Бишкек для участия в работе министерской встречи стран Центральной Азии и Европейского союза, провел переговоры с министром иностранных дел Кыргызстана Чингизом Айдарбековым. Об этом сообщил МИД РУз.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы узбекско-кыргызских отношений, пути дальнейшего укрепления и развития сотрудничества, а также обменялись мнениями по повестке дня 15-й министерской встречи «Центральная Азия - Европейский союз».

Стороны констатировали, что регулярные контакты на высшем уровне создали благоприятную атмосферу в отношениях между Узбекистаном и Кыргызстаном, позволяющую совместно находить взаимоприемлемые решения по всем вопросам двусторонних отношений и взаимодействия на международной арене.

Министры также обменялись мнениями по графику предстоящих встреч на различных уровнях.