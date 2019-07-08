Узбекистан играет ведущую роль в строительстве мирного процесса в Афганистане, - Федерика Могерини

CA-NEWS (UZ) - Узбекистан играет ведущую роль в строительстве мирного процесса в Афганистане, заявила глава внешнеполитического ведомства Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини в ходе форума в Бишкеке.

"В прошлом году Узбекистан сыграл ведущую роль, организовав в Ташкенте конференцию по мирным переговорам по Афганистану. Это был важный момент, потому что в конференции мы все принимали участие вместе с президентом Афганистана Афшрафом Гани, я, министры и лидеры всех соседних стран и региональные игроки.

Я считаю, что афганский народ должен чувствовать и видеть, что международное сообщество объединяет и поддерживает процесс примирения в стране. Вот почему ЕС решил работать в тесном контакте со странами Центральной Азии, чтобы поддержать проекты, которые могут помочь взаимоотношениям соседних стран и стран региона. В частности, проекты на построение взаимоотношений, в области образования и занятости, в частности для женщин Афганистана. И в политическом плане мы разделяем со странами Центральной Азии тот же подход, который заключается в предоставлении афганскому руководству и афганскому народу возможности самим вести процесс построения мира. Именно здесь великие державы мира должны собраться вместе, чтобы помочь, но в конечном итоге ответственность лежит на Афганистане, регионе и ЕС. Мы готовы активизировать нашу работу по поддержке наших афганских друзей в их поиске устойчивого мира и процесса примирения. Страны ЕС и Центральной Азии понимают, что мирный процесс необходим, и мы должны продолжать поддерживать это", - заявила Могерини.

Напомним, 7 июля, в Бишкеке состоялась 15-я министерская встреча ЕС – Центральная Азия. Узбекистан в ней представлял глава МИД Абдулазиз Камилов.