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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Посольство Узбекистана в России открыло Call-центр для соотечественников

CA-NEWS (UZ) -  Для более качественного консульского обслуживания граждан Узбекистана с 1 июля на базе Консульского отдела Посольства РУз в Москве введен в эксплуатацию семиканальный «Call-centеr». Об этом сообщила пресс-служба посольства РУз в РФ.

«Call-centеr» позволяет гражданам Узбекистана в автоматическом режиме получать необходимую информацию консульско-правового характера на узбекском и русском языках.

Имеется опция соединения с оператором для уточнения тех или иных вопросов. Автоответчик подсказывает звонящему лицу алгоритм действий для получения информации или соединения с оператором, а также сообщает, что операторы в ближайшее время смогут ответить и каким по счету в очереди на ожидании находится заявитель. В целях контроля качества оказываемых услуг все звонки записываются.

Телефоны «Call-centеr»: +7 499 2300076, +7 499 2383620.

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