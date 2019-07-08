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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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ЕС готов поддержать проекты, которые свяжут Центральную Азию с Афганистаном, - верховный представитель ЕС

CA-NEWS (KG) -  Европейский союз (ЕС) готов поддержать проекты, которые свяжут Центральную Азию с Афганистаном и за его пределами, как способ стимулировать любые процессы мира и примирения в Афганистане. Укрепление отношений этой страны со своими соседями придало бы очень позитивный импульс и поддержку мирным переговорам, которые происходят сейчас. Об этом 7 июля сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам министерской встречи «Европейский Союза – Центральная Азия» в Бишкеке.

«ЕС принял не только стратегию по Центральной Азии, но и нацелен на укрепление взаимоотношений. Основное внимание будет уделяться инвестированию в местные общины и проекты, которые являются устойчивыми с экологической и социальной точки зрения», - добавила она.

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