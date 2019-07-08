Экономика ЕС страдает от последствий санкций в отношении России, - верховный представитель ЕС

CA-NEWS (CA) - Экономика Европейского Союза (ЕС) одна из тех, что страдает от последствий санкций в отношении России. Но есть причина, по которой ЕС ввел некоторые санкции в отношении России, и это ситуация на Украине. Россия прекрасно знает, и мы ведем постоянный диалог с Москвой, что эти санкции не являются определенной целью или политикой, это инструмент для продвижения к обеспечению Минских соглашений. В тот момент, когда Минские соглашения будут выполняться всеми сторонами, санкции наверняка будут сняты и европейцы первыми обрадуются этому. Потому что это будет означать, что ситуация в Украине будет решена в соответствии с международным правом. Об этом 7 июля сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам министерской встречи «Европейский Союза – Центральная Азия» в Бишкеке.

«Диалог с нашими центральноазиатскими партнерами строится на очень прозрачных и понятных элементах. Они знают, почему действуют наши санкции и что экономика Европы страдает от последствий санкций, которые мы только хотим снять. Но это связано с выполнением Минских соглашений и позитивным решением конфликта на Украине. Кстати, из Бишкека я полечу в Украину на саммит Украина-ЕС, и мы обсудим это дальше с властями в Киеве, и наши российские собеседники это очень хорошо знают», - сказала Могерини.