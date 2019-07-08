Узбекистан планирует закупить у России военные истребители и бронетранспортеры

CA-NEWS (UZ) - Россия в течение двух лет намерена поставить в Узбекистан 12 транспортно-боевых вертолетов Ми-35М. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

"Сроки поставки четырех вертолетов Ми-35М — четвертый квартал 2019 года, восьми вертолетов — 2020 год", — заявил собеседник агентства.

Отметим, что Узбекистан также заказал в России партию бронетранспортеров БТР-82А. Они будут поставлены в индивидуальной комплектации. "Узбекистан проинформировал российскую сторону о внесении изменений в комплектацию заказанных к поставке бронетранспортеров БТР-82А. Из комплекта исключена поставка пулеметов Калашникова, радиостанции, программно-аппаратные комплексы. На сэкономленные средства Узбекистан планирует заказать дополнительную партию БТР-82А", - сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, о каком количестве БТР-82А идет речь. Согласно открытым данным, эти машины находятся на вооружении четырех стран мира: России, Казахстана, Азербайджана и Сирии.

БТР-82А является глубоко модернизированной версией бронетранспортера БТР-80. Опытные образцы машины были собраны в 2009 году. В 2013 году бронетранспортер был принят на вооружение российской армии.

Также Узбекистан планирует закупить у России многофункциональные истребители Су-30СМ и боеприпасы к нему.