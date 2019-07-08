Казахстанский силач попал в Книгу рекордов Гиннесса

CA-NEWS (KZ) - Известный казахстанский палуан Сергей Цырульников установил новый рекорд Гиннесса, сообщает «Хабар 24».

Силач за 1 минуту 48 секунд прибил одной рукой в 3-х сантиметровую доску 10 сковородок.

Сам рекордсмен в полном порядке, его рука не травмирована.

Справка

Сергей Цырульников – 4-х кратный рекордсмен мира по силовым номерам, мастер спорта по волейболу и пауэрлифтингу.

В 2013 году С. Цырульников принимал участие в программе «Минута славы».

Ранее он установил мировой рекорд по надуванию грелок в ходе чемпионата по рукопашному бою в Астане.

Ещё один его необычный рекорд – по завязыванию гвоздей в узел в 2016 году. Он загнул 12 гвоздей в шесть узлов за 1 минуту 41 секунду.

В 2017 году Сергей Цырульников выполнил опасный трюк, удерживая четырёх лошадей, которых четыре человека разводили в разные стороны. С этим трюком силач уже вошёл в Книгу рекордов Казахстана.