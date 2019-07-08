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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Петербурге посетитель выстрелил в лицо гражданке Узбекистана, работавшей в пекарне

CA-NEWS (UZ) -  В Красногвардейском районе Санкт-Петербурга был задержан мужчина, который подозревается в стрельбе. Его жертвой стала сотрудница пекарни, гражданка Узбекистана, сообщают «Невские новости» со ссылкой на правоохранителей.

Сам инцидент произошел в воскресенье, 7 июля. В помещение пекарни ворвался незваный гость, который поссорился с потерпевшей и выстрелил в нее из травматического пистолета.

Пуля попала в левую щеку, переломив нижнею медиальную стенку левой глазницы. Женщину госпитализировали. Ее состояние сейчас оценивается как средней степени тяжести.

Чуть позже подозреваемый был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Злоумышленника разыскивают.

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