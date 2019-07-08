Роль ЕС в Центральной Азии заключается не в оценке ситуации со свободой СМИ и правами человека, - верховный представитель ЕС

Федерика Могерини

CA-NEWS (KZ) - «В каждой из 5-и стран Центральной Азии сложилась своя ситуация в области прав человека и свободы СМИ. Это не наша роль давать оценку данной ситуации. Роль Европейского Союза заключается в том, чтобы поощрять, поддерживать и сопровождать позитивные изменения и давать сигналы, когда есть отдельные систематические случаи, нуждающиеся в изменении курса. Наша роль заключается и в предложении поддержки ситуации с независимостью судебной системы и свободы средств массовой информации, что для нас является обязательной и отправной точкой для сотрудничества. За два дня в Бишкеке у меня состоялся конструктивный обмен мнениями с министрами по этим вопросам. В каждой стране разная ситуация, одни более обнадеживающие, другие менее. Но фокус ЕС должен быть очень четким, без запретов, и предлагать конкретную помощь, чтобы иметь конкретные положительные результаты», - сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини 7 июля по итогам министерской встречи «Европейский Союза – Центральная Азия» в Бишкеке.

Могерини также прокомментировала вопрос о кыргызском правозащитнике Азимжане Аскарове, который находится на данный момент в тюрьме.

«Его вопрос находится на стадии переговоров. Обсуждения идут открыто и строятся на конструктивном обмене мнений», - сообщила она.