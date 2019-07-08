Инвесторы из ЕС оценивают ситуацию с правами человека при рассмотрении инвестиций в страны Центральной Азии, - верховный представитель ЕС

АКИpress

CA-NEWS (KG) - Инвесторы из Европейского Союза (ЕС) всегда смотрят на ситуацию с правами человека и имидж страны на международной арене при рассмотрении инвестиций в страны Центральной Азии. Поэтому всякий раз, когда имеются позитивные изменения, мы склонны поощрять, когда мы видим систематические проблемы, которые необходимо решать, мы также понимаем их, предлагая помощь и поддержку для их решения и преодоления. Об этом 7 июля сказала верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по итогам министерской встречи «Европейский Союза – Центральная Азия» в Бишкеке.

«Мы обсуждаем и работаем над правами человека, верховенством права, диалогом с каждым центральноазиатским государством и всеми вместе. Мы не скрываем ни одного сложного вопроса. В некоторых странах мы наблюдаем некоторые обнадеживающие события, которые мы поощряем еще больше. В некоторых других случаях события не особенно обнадеживают, но мы подчеркиваем тот факт, что это является неотъемлемой частью нашей работы. И последнее, но не менее важное: в процессе ратификации соглашений наши национальные парламенты придают большое значение успехам в области прав человека. Это еще одна причина, по которой учреждения в этих 5-и центральноазиатских странах должны серьезно и последовательно подходить к вопросу о правах человека», - заключила Могерини.