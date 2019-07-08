Евросоюз выделит странам Центральной Азии дополнительные 72 млн евро

CA-NEWS (UZ) - Европейский Союз выделит дополнительные 72 миллиона евро для реализации программ помощи странам Центральной Азии.

7 июля в Бишкеке прошла встреча «Европейский Союз – Центральная Азия» с участием верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини и министров иностранных дел пяти государств региона. По её окончании было заявлено о предоставлении дополнительной финансовой помощи странам региона.

К 1 млрд долларов, которые предусмотрены для региона с 2014 по 2020 годы, ЕС выделяет дополнительные 72 млн евро для реализации программ помощи.

ЕС заявил в распространенном 7 июля сообщении, что Таджикистан получит 20 млн евро для строительства новой ГЭС, которая способствует обеспечению населения электроэнергией и ее экспорту на север Афганистана. Неизвестно, о какой ГЭС говорится в пресс-релизе, но в нем также сообщается о готовности Германии помочь в этом проекте.

На встрече приняли участие все пятеро министров иностранных дел стран региона.