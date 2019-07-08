В 250 км от Улан-Батора построили новое предприятие по обогащению угля

CA-NEWS (MNG) - В Монголии 4 июля ввели в эксплуатацию новое предприятие по обогащению угля с производственной мощностью 1,5 млн тонн в год, сообщает «MongolNow».

Предприятие построено на территории сомона Шивээговь Гоби-Сумбэрского аймака в 250 км от Улан-Батора.

Оно позволит продвинуть монгольский уголь на рынки третьих стран.

По словам исполнительного директора компании «СТРАТО» А. Баттушига, совместная монголо-китайская компания ведёт свою деятельность с 2015 года. Она поставляет обогащённый уголь на рынки Китая и европейских стран.

В качестве эксперимента на данный момент экспортировано 30 тыс. тонн угля в КНР.

Проект предприятия включает в себя три этапа. В ходе первого этапа в эксплуатацию ввели предприятие по переработке 1,5 млн тонн коксующегося угля, на втором этапе планируется увеличение мощности предприятия до 4,5 млн тонн, а на третьем – строительство нового предприятия по производству 2,7 млн тонн кокса.

«В первую очередь мы планируем ввести в эксплуатацию предприятие по производству 600 тыс. тонн кокса в 2021 году. Производство кокса позволит полностью обеспечивать отечественный рынок сырьём, необходимым в развитии производства стали. Мы будем экспортировать 100 процентов обогащённого угля. На сегодня на нашем предприятии работает 80 рабочих, из них 60 местных жителей. Когда мы начнём работать на полную мощь, увеличится и количество рабочих мест», – рассказал А. Баттушига.

Расстояние от Цогтцэций до Чойра составляет 405 км.

Как отметил госсекретарь министерства дорог и развития транспорта С.Батболд на церемонии открытия предприятия, Министерство дорог заключило договор с компанией о строительстве асфальтированной дороги для тяжеловесных автомобилей на средства компании «СТРАТО» в течение двух лет.

По его словам, через два года будет введена в эксплуатацию дорога для тяжеловесных автомобилей грузоподъёмностью в 18 тонн.