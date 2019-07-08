Новорожденным Нур-Султана подарили по домбре в честь Национального дня домбры

CA-NEWS (KZ) - Ассамблея народа Казахстана города Нур-Султан проводит акцию «Ұлттың саз байрағы – Домбыра», посвященную Национальному дню домбры. Об этом сообщает пресс-служба акимата столицы Казахстана.

Музыкальные инструменты вручили 4 самым маленьким жителям города, родившимся 7 июля. Оба ребенка из многодетных семей.

Ляззат Кусаинова, заведующая секретариатом Ассамблеи народа Казахстана, отметила: «Сегодня мы поздравляем с рождением детей двух многодетных мам. Мы хотим, чтобы подарок домбра стал стимулом для развития этого ребенка в духе казахстанского патриотизма. Мы надеемся, что эти дети вырастут настоящими патриотами, станут настоящими гражданами независимого Казахстана».

Айгерим Тлеуова, жительница Нур-Султана, поблагодарила Ассамблею за подарок и выразила надежду, что её новорожденная дочь, восьмой ребенок в семье, в будущем станет известной домбристкой.

Молодых матерей и их детей с праздником поздравили члены столичной АНК, Совета матерей, представители этнокультурных объединений.

Акция способствует дальнейшему развитию культуры и народных традиций в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и проекта «Қазақтану».