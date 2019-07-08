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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Члены правительства Таджикистана были призваны на военные сборы
иллюстративное фото
иллюстративное фото

CA-NEWS (TJ) -  Главы министерств и ведомств Таджикистана были призваны на военные сборы, которые прошли 5-6 июля на военном полигоне Фахрабад, на юге страны и автоматизированном центре управления Вооруженных сил республики.

Как сообщил «Авеста» начальник пресс-центра министерства обороны Таджикистана Ориф Нозимиен, в начале сборов, перед участниками выступили секретарь Совета безопасности Махмадали Ватанзода и министр обороны Шерали Мирзо

По словам представителя Минобороны, сборы проходили, как в теоретическом, так и в практическом плане. Членов правительства ознакомили с военной техникой.

Также участники сборов стреляли по мишеням на стрельбище.

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