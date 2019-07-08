В Казахстане создана спецкомиссия для проверки хранения боеприпасов

CA-NEWS (KZ) - По приказу министра обороны Нурлана Ермекбаева с целью тщательной проверки безопасности хранения боеприпасов создана специальная комиссия для всех регионов Казахстана, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МО РК.

В состав комиссии вошли военные специалисты, обладающие техническими познаниями в области организации хранения боеприпасов, а также имеющие соответствующий практический опыт, в том числе по вопросам обеспечения противопожарной и противодиверсионной безопасности.

Данные военнослужащие проходили службу на командных должностях, связанных с хранением боеприпасов, ракетно-артиллерийского вооружения в частях, соединениях и базах Вооруженных Сил РК.

В их числе заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РК (2004-2005 гг.) генерал-майор запаса В. Назаренко и начальник Департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба ВС РК генерал-майор запаса М. Даиров (2016-2018 гг.).

Комиссия проверит условия и порядок хранения боеприпасов, соблюдение требований пожарной безопасности и даст оценку возможным рискам возникновения чрезвычайных ситуаций.

Также комиссией будет оказана практическая помощь на местах и определены меры по повышению уровня безопасности на объектах хранения боеприпасов.