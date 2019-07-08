Могерини: У Узбекистана есть неподдельный интерес к расширению и укреплению сотрудничества с Евросоюзом

CA-NEWS (UZ) - Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини ответила на вопросы о сотрудничестве ЕС со странами Центральной Азии по различным направлениям.

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности 7 июля в Бишкеке cказала, что наблюдает в Узбекистане неподдельный интерес к установлению прозрачности и реализации реформ, а также к расширению и укреплению сотрудничества с Евросоюзом.

Отвечая на вопрос журналистов о том, какие изменения в экономике Узбекистана наиболее заметны, Федерика Могерини отметила: "За последние годы я побывала в Узбекистане с визитом дважды и, конечно же, из-за стесненности во времени в рамках этих поездок не удалось встретиться с гражданами. Но я заметила, что в стране есть неподдельный интерес к установлению прозрачности и реализации реформ, а также к расширению и укреплению сотрудничества с Евросоюзом. В то же время они хорошо понимают, что для реализации всего этого им необходимо реализовать ряд шагов в сфере защиты прав человека и развития гражданского общества. Поэтому я сделала вывод, что руководство Узбекистана нацелено на кардинальные преобразования с тем, чтобы стать заметным игроком в регионе".