Программа мероприятий национального праздника Наадам-2019

CA-NEWS (MNG) - Утверждена программа мероприятий национального праздника Наадам-2019, посвященного 2228-летию основания Монгольской государственности, 813-летию образования Великой Монгольской империи и 98-летию Народной революции, передает Montsame.

6 июля, суббота:

9:00-19:00 часов: Соревнования лучников (урянхайский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)

7 июля, воскресенье:

9:00-18:00 часов: Соревнования лучников (бурятский стиль), (площадка лучников на центральном стадионе)

8 июля, понедельник:

9:00-19:00 часов: Соревнования детей-лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)

14:00-16:00 часов: Культурный фестиваль «Дети Монголии» в центральном столичном дворце культуры.

9 июля, вторник:

9:00-19:00 Продолжение соревнований детей-лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)

10 июля, среда:

8:00-11:00 часов: Скачки лошадей-четырехлеток (хязаалан) в местности Хой долоон худаг

08:00-22:00 часов: Первый тур состязаний по национальной игре в кости (шагай харваа), (палатка игр в кости на центральном стадионе)

8:30-14.30 часов: Первый тур состязаний лучников «Хаан харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)

10:00-11:00 часов: По случаю Дня национального флага состоится церемония водружения флага страны и военный парад, (главная площадь столицы)

10:00-18:00 часов: Открытие художественной выставки «Моя прекрасная Монголия», (выставочный павильон Союза мастеров Монголии)

13:00-13:30-Церемония возложения венков к памятнику полководцу Д.Сухбаатару, оказание почестей памятнику Чингис хаана, (главная площадь столицы)

14:00 -18:00 часов: Фестиваль национальной одежды «Дээлтэй монгол», (главная площадь столицы)

14:00-16:30 часов: Скачки лошадей-трехлеток (шудлэн) в местности Хой долоо худаг

14:30-20:30 часов: Второй тур состязаний лучников «Хаан харваа»,(площадка лучников на центральном стадионе)

15:00 и 18:00 часов: Праздничный концерт, посвященный национальному празднику Наадам, 2228-летию образования Монгольской государственности, 813-й годовщине образования Великой Монгольской империи и 98-летию Народной революции, (Центральный дворец культуры)

20:00 часов: Церемония оказания почестей национальному флагу Монголии, (Главная площадь столицы)

11 июля, четверг:

8:00-11:30 часов: Скачки жеребцов, (местность Хой долоо худаг)

8:00-11:00 – Второй тур состязаний по национальной игре в кости, (палатка лучников на центральном стадионе)

9:00-17.00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоо худаг

9:30 часов: Церемония шествия Государственного флага Монголии из Государственной резиденции на Центральный стадион Улаанбаатара, речь на открытии праздника Президента Монголии Х.Баттулга и оказание почестей госфлагу (Центральный стадион)

11:10 - Официальное открытие национального праздника Наадам (по специальной программе, центральный стадион)

11:40-12.40 часов: Официальное открытие состязаний по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)

13:00-22.00 часов: Соревнования по национальной игре в кости, (групповые игры, палатка игры в кости на центральном стадионе)

13:00-17:00 часов: Соревнования по национальной борьбе (первый тур, центральный стадион)

13:00-16:00 часов: Состязания по национальной борьбе среди детей, (первый тур, центральный стадион)

13:30-14:00 часов: Церемония традиционного выпуска стрел из лука глав трех ветвей власти, Объединенное показательное выступление лучников, (центральный стадион)

14:00 часов: Церемония открытия национального праздника Наадам в местности Хой долоон худаг (по специальной программе)

14:00-17:00 часов: Скачки взрослых скакунов, (местность Хой долоо худаг)

14:30-17:30 часов: Финал соревнований лучников «Хаан харваа», (площадка лучников на центральном стадионе)

14:00-14:30 часов: Посещение глав трех ветвей власти площадки соревнований по национальной игре в кости (палатка игры в кости на центральном стадионе)

16:20-18:00 часов: Состязания детей – борцов, (второй тур, центральный стадион)

17:10-20:00 часов: Состязания по национальной борьбе, (второй тур, центральный стадион)

17:30-21:30 часов: Состязания по стрельбе из лука «Хасаа харваа», (первый тур, площадка лучников на центральном стадионе)

21:00 часов: Концерт «Воспоем славу родины вместе», ( главная площадь)

23:00 часов: Праздничный салют на площади Д.Сухбаатара, (пригородный район Баянхошуу, Маахуур толгой)

12 июля, пятница:

07:00-10:30 часов: Конные скачки пятилеток (соёолон), (местность Хой долоо худаг)

07:00-12:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (полуфинал, площадка лучников на центральном стадионе)

8:00-11:00 часов: Полуфинал соревнований по национальной игре в кости, (палатка игры в кости на центральном стадионе)

09:00-11:00 часов: Соревнования по национальной борьбе, (третий тур, центральный стадион)

10:00-11:00 часов: Состязания детей-борцов, (третий тур, центральный стадион)

9:00-17:00 часов: Фестиваль кумыса в местности Хой долоон худаг

0:30-12:30 часов: Конные скачки двухлеток (даага), (местность Хой долоо худаг)

11:20-12:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (четвертый тур, центральный стадион)

11:20-12:40 часов: Состязания детей-борцов, (четвертый тур, центральный стадион)

11:00-14:00 часов: Соревнования по национальной игре в кости (финальный тур, палатка игры в кости на центральном стадионе)

12:00-14:00 часов: Соревнования по стрельбе из лука-хасаа харваа (финальный тур, площадка лучников на центральном стадионе)

14:00-15:30 часов: Церемония вручения наград лучшим игрокам национальной игры в кости,(палатка игры в кости на центральном стадионе)

14:00-14:30 часов: Соревнования по национальной стрельбе из лука среди 16 лучших лучников, (площадка лучников на центральном стадионе)

14:30-15:10 часов: Соревнования по национальной борьбе, (пятый тур, центральный стадион)

15:10-15:30 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награды и звания лучшим лучникам по стрельбе из лука и игрокам по национальной игре в кости, (центральный стадион)

15:30-16:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (шестой тур, центральный стадион)

15:20-16:00 часов: Состязания детей-борцов, (пятый тур, центральный стадион)

16:10-16:40 часов: Церемония вручения наград победителям конных скачек. Президент Монголии Х.Баттулга вручит подарки детям-победителям скачек, (центральный стадион)

16:20-16:40 часов: Состязания детей-борцов, (шестой тур, центральный стадион)

16:40-17:20 часов: Соревнования по национальной борьбе, (седьмой тур, центральный стадион)

17:30-17:40 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся званий «Улсын начин» (Сокол) (первое низшее название, присваиваемое борцам на Наадаме), «Улсын харцага» (Ястреб), (центральный стадион)

17:40-18:40 часов: Соревнования по национальной борьбе, (восьмой тур, центральный стадион)

18:30-19:00 часов: Состязания детей-борцов, (седьмой тур, центральный стадион)

19:10-19:20 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит награду борцам, удостоившимся звания «Улсын заан» (Слон), (центральный стадион)

19:20-19:50 часов: Соревнования по национальной борьбе, (девятый тур, центральный стадион)

19:50-20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга вручит призы и награды победителям состязаний по национальной борьбе, (центральный стадион)

20:00 часов: Президент Монголии Х.Баттулга выступит на закрытии официальной части праздничных мероприятий, (центральный стадион)

20:10 часов: Закрытие официальной части праздника Наадам, церемония шествия Государственного флага Монголии из центрального стадиона в Государственную резиденцию (центральный стадион)

21:00 часов: Фестиваль «Воспоем славу родины вместе» (главная площадь столицы)

Программа праздника коневодов в рамках национального праздника Наадам

13 июля, суббота



Местность Хой долоон худаг

07:00-09:30 часов: Скачки жеребцов, взрослых скакунов и пятилеток полукровных пород

09:00-14:00 часов: Скачки иноходцев по кругу

10:30-12:30 часов: Конные скачки лощадей-четырехлеток и трехлеток полукровных пород

13:00-13:10 часов: Председатель Оргкомитета Наадам-2019, вице-премьер Монголии У.Энхтувшин откроет праздник коневодов

13:10-13:30 часов: Культурное мероприятие, посвященное празднику коневодов (по специальной программе)

13:30-14:20 часов: Первый тур состязания по национальной борьбе

13:30-15:30 часов: Конные скачки лошадей-двухлеток полукровных пород

14:30-15:20 часов: Второй тур состязания борцов

15:20-15:30 часов: Выступление артистов

15:30-16:30 часов: Третий и четвертый туры состязания борцов

16:30-16:40 часов: Выступление артистов

16:40-17:00 часов: Пятый тур состязания борцов

17:00-17:30 часов: Вручение наград победителям конных скачек

17:30-18:00 часов: Шестой тур состязания борцов

18:00-18:30 часов: Седьмой тур состязания борцов

18:30-18:50 часов: Вручение наград побеителям состязания по национальной борьбе

18:50-19:00 часов: Госсекретарь Министерства обороны, председатель подкомитета по конным скачкам Оргкомитета Наадам, бригадный генерал Х.Батбилэг выступит с речью на закрытии Наадама коневодов.

