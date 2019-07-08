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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В холодильнике магазина японских сладостей нашли тело студентки. Подозреваемым является ее отец

CA-NEWS (CA) -  Тело 18-летней студентки Ибуки Кизу нашли в холодильнике японской кондитерской в ​Токио 7 июля. Её могли задушить — об этом свидетельствуют травмы на шее, сообщает телерадиокомпания NHK.

Сотрудники Токийского городского полицейского управления предполагают, что к смерти 18-летней девушки причастен её отец.

Управляющим магазина является 43-летний отец девушки. По некоторым данным, в ночь на 6 июля он позвонил своим родственникам и сказал, что "зарезал свою дочь в магазине и хочет умереть".

Мужчина был объявлен в розыск, однако впоследствии полиция нашла его тело. Токийское городское полицейское управление изучает обстоятельства смерти владельца японской кондитерской и предполагает, что мужчина покончил с собой после того, как убил свою дочь и поместил её тело в холодильник.

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