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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Караганде на пешеходном переходе машина сбила 15-летнюю девочку – она находится в реанимации
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CA-NEWS (KZ) -  В Караганде на пешеходном переходе по улице Воинов-Интернационалистов машина сбила 15-летнюю девочку, передает «NewTimes.kz» со ссылкой на паблик patriotkaragandy в Instagram.

В крайне тяжелом состоянии 15-летняя пострадавшая поступила в реанимацию с открытыми переломами ног.

«Ребенок 2004 года рождения находится в крайне тяжелом состоянии в реанимации в центре травматологии и ортопедии имени Макажанова. У девочки травма головы, открытый перелом ног, а также травма грудной клетки. Врачи оказывают полный комплекс необходимой помощи», – уточнила пресс-секретарь управления здравоохранения Карагандинской области Гуля Багаудинова.

В департаменте полиции сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения.

«29-летняя водительница автомобиля Mercedes наехала на пешеходном переходе на 15-летнюю жительницу города. Возбуждено уголовное дело», – сказали в пресс-службе департамента полиции.

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