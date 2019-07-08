В Узбекистане возбудили уголовное дело в отношении женщины, родившей и бросившей новорожденного в туалете

CA-NEWS (UZ) - Ранее сообщалось о том, что в Денауском районе Сурхандарьинской области, женщина оставила новорожденного ребенка в общественном туалете рынка.

Женщина попала на камеру видеонаблюдения рынка и была объявлена в розыск.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, 2 июля в 15:00 гражданка Ф.Т. (1999 года рождения) в женском туалете на рынке Хабибобод в районе Лолазор в Денауском районе родила ребенка в женском туалете и, бросив в туалет, вышла. Женщины, услышав плач ребенка, позвали на помощь людей. В результате малыш был спасен и госпитализирован.

По данному факту в отношении гражданки Ф.Т., прокуратура Деновского района возбудила уголовное дело Республики Узбекистан по статье 25, 99 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка") Уголовного кодекса. Ведется расследование.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, ребенка доставили в областной перинатальный центр № 2. Новорожденная девочка была в критическом состоянии, но благодаря усилиям врачей её жизнь спасена. По словам врачей, у ребенка не было обнаружено никаких признаков болезни.