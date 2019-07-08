РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане возбудили уголовное дело в отношении женщины, родившей и бросившей новорожденного в туалете
Предыстория: В Сурхандарье на рынке нашли брошенного в туалете младенца

CA-NEWS (UZ) -  Ранее сообщалось о том, что в Денауском районе Сурхандарьинской области, женщина оставила новорожденного ребенка в общественном туалете рынка.

Женщина попала на камеру видеонаблюдения рынка и была объявлена в розыск.

По сообщению пресс-службы Генеральной прокуратуры, 2 июля в 15:00 гражданка Ф.Т. (1999 года рождения) в женском туалете на рынке Хабибобод в районе Лолазор в Денауском районе родила ребенка в женском туалете и, бросив в туалет, вышла. Женщины, услышав плач ребенка, позвали на помощь людей. В результате малыш был спасен и госпитализирован.

По данному факту в отношении гражданки Ф.Т., прокуратура Деновского района возбудила уголовное дело Республики Узбекистан по статье 25, 99 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление", "Умышленное убийство матерью новорожденного ребенка") Уголовного кодекса. Ведется расследование.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения, ребенка доставили в областной перинатальный центр № 2. Новорожденная девочка была в критическом состоянии, но благодаря усилиям врачей её жизнь спасена. По словам врачей, у ребенка не было обнаружено никаких признаков болезни.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
Who is Who о нас Реклама



Яндекс.Метрика
© CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
ул. Московская 189

news@ca-news.org
canews@asia.com
×