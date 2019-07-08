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  8 июля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Глава МИД Таджикистана и верховный представитель ЕС обсудили перспективы сотрудничества

CA-NEWS (TJ) -  Вопросы развития сотрудничества между Таджикистаном и Европейским союзом обсуждены накануне, 7 июля в Бишкеке, столице Кыргызстана.

7 июля в Бишкеке в рамках очередной встречи министров иностранных дел стран Центральной Азии и Европейского Союза министр иностранных дел РТ Сироджиддин Мухриддин встретился с Верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Как сообщает департамент информации МИД Таджикистана, в ходе встречи стороны обсудили вопросы плодотворного сотрудничества между Таджикистаном и Европейским Союзом.

В частности, обсуждены вопросы реализации согласованных договоренностей в ходе визита президента Европейского Совета Дональда Туска в Таджикистан в мае 2019 года.

Стороны выразили удовлетворение динамично развивающимися отношениями Таджикистана и ЕС в рамках различных механизмов двустороннего и регионального сотрудничества.

Также состоялся конструктивный обмен мнениями относительно ключевых аспектов партнерства между Таджикистаном и ЕС в политической, социальной, торгово-экономической, инвестиционной областях, и в сфере безопасности.

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